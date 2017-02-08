انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للأميرة سلمى بناني و هي تمشي على السجادة الحمراء محاطة بحشد كبير من الحراس و العسكر ، و ظهر بالفيديو قائد الحرس الملكي يقترب منها ليسلم عليها ثم حاول تقبيل يدها، و لكن الأميرة رفضت ذلك و سحبتت يدها على الفور.

سلمى بناني أو كما تعرف باللقب الملكي الأميرة لالة سلمى، هي السيدة الأولى بالمملكة المغربية ومنذ زواجها من الملك محمد السادس، عام 2002، وهي تظهر بإطلالات تخطف الأنظار.

وتحظى الأميرة لالة سلمى باهتمام الصحافة المغربية والعالمية لالتزامها بمهامها وللباقتها وأناقتها الدائمة.