أفادت الشرطة الأميركية في ولاية أوهايو بأن جهاز تنظيم ضربات القلب لرجل مريض ساعد على كشف غموض جريمة احتيال.

وأوضحت الشرطة أن اتهامات وجهت للرجل المريض بالاحتيال على شركة التأمين، بتهمة الحرق العمد لمنزله بالولاية، ومن المقرر استدعائه، الثلاثاء، للتحقيق.

وتقول الشرطة إن "روس كومبتون أشعل النيران في منزله في 19 سبتمبر الماضي، وإن تصريحاته السابقة التي تحدث فيها عن قذف بعض المتعلقات من النافذة عند رؤيته للنيران، ثم نقلها بالسيارة تتعارض مع الأدلة".

وأشارت سجلات المحكمة استنادا على مراجعته لطبيب القلب الخاص به أن "بيانات جهاز تنظيم ضربات القلب لكومبتون أظهرت أن حالته الصحية لا تحتمل الأفعال التي قام بها حين وقع الحريق".