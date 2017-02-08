زارت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وزوجها الأمير وليام مدرسة ابتدائية في إطار حملتها لزيادة الوعي بشأن مشاكل الصحة العقلية التي يعاني منها الأطفال.

وحضر وليام وكيت تجمعا في مدرسة بلندن في إطار حملة (فلنفكر معا) التي يقودها الزوجان والأمير هاري الشقيق الأصغر لوليام من أجل التصدي للوصمة المرتبطة بالصحة العقلية في بريطانيا.

قالت كيت في الحدث: «إذا رأيتم شخصا تعتقدون أنه يحتاج للمساعدة فحاولوا أن تكونوا عطوفين معه.

اعتنوا به إن كان بمفرده أو يبدو حزينا أو قلقا. ربما يحتاج لعناق أو لشخص يتحدث معه، أعرف أن هذا قد يكون صعبا وخاصة عندما تكونون أنتم تشعرون بالإحباط.

لكن مساعدة شخص قد يساعدكم في الشعور بالتحسن».