قالت الشرطة الثلاثاء الماضي ان لصوصا اقتحموا منزل كايلاش ساتيارثي الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2014 في نيودلهي وسرقوا نسخة من ميدالية الجائزة.

وقال روميل بانيا المسؤول في الشرطة لـ «رويترز» ان نسخة الميدالية سرقت من منزل الناشط في مجال حقوق الأطفال في جنوب نيودلهي في الصباح الباكر.

وأضاف بانيا، وهو نائب رئيس الشرطة في العاصمة الهندية، «فتحنا تحقيقا للقبض على الجناة».

وقال راكيش سنجر مدير حركة باتشبان باتشاو أندولان التي بدأها ساتيارثي الذي يحضر مؤتمرا في الخارج ان هدايا أخرى وشهادات كانت بجانب نسخة الميدالية سرقت أيضا.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ساتيارثي. وميدالية نوبل معروضة في متحف قصر الرئيس الهندي براناب موكيرجي بعد أن قرر ساتيارثي إهداء الميدالية إلى الأمة في عام 2015.

وترك ساتيارثي (63 عاما) عمله كمهندس كهرباء في العام 1980 للعمل في مكافحة عمل الأطفال، ومنذ ذلك الحين قاد العديد من الاحتجاجات والمظاهرات السلمية للفت الانتباه إلى محنة استغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مالية.

وفي العام 2004 سرقت أيضا شهادة وميدالية جائزة نوبل لرابندرنات طاغور الذي فاز بالجائزة في الأدب عام 1913.