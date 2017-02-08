دارين العلي

شهدت حديقة الشهيد اليوم ورشة عمل لتجهيزها تمهيدا لانطلاق مهرجان "شكرا" الذي ينظمه مكتب الشهيد بعد ظهر غد، احتفالا بالأعياد الوطنية، تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبحضور نائب وزير الديوان الأميري ونائب رئيس مجلس الأمناء الشيخ علي الجراح بمشاركة سفراء دول التحالف التي ساهمت بتحرير الكويت.

وشملت الاستعدادات تحديد أماكن مشاركة السفارات في المعرض الذي يرافق المهرجان ويشارك فيه 21 دولة وينطلق بعد رفع العلم عند الثالثة والنصف ايذانا ببدء الفعاليات التي تستمر على مدى 3 أيام ويشارك فيها 14 دولة خصص لها وقت محدد لتقديم العروض الفلوكلورية على المسرح المجهز لذلك.

وقد خصص اليوم الاول من المهرجان لكل من أميركا وفرنسا وكندا وتركيا والأمم المتحدة بينما اليوم الثاني ستقدم دول السنغال وأفغانستان والفلبين عروضها، كما خصص اليوم الثالث لكل من مصر وباكستان، على ان يتخلل هذه العروض فقرات كويتية ومسابقات وجوائز قيمة للحضور ويسبق كل عرض فيلم فيديو يظهر مساهمات الدولة في عملية تحرير البلاد.

وتخللت الاستعدادات ايضا وضع المجسمات التي ترمز الى الآليات العسكرية المستخدمة في حرب التحرير والتي تهدف الى اطلاع الجيل الشاب على تلك الحقبة من الزمن.

وقال مدير ادارة التخليد والمشرف العام للمهرجان صلاح العوفان في تصريح صحافي "إن المنظمين أخذوا الاستعدادات الكاملة لانطلاق المهرجان الذي سيستمر الي 28 من الشهر الجاري والذي سيشمل العديد من الفعاليات والانشطة والمسابقات موزعة على أيام المهرجان"، مشيرا إلى أن الفعاليات ولأول مره سيشارك فيها وفود وممثلين لدول التحالف التي شاركت في تحرير الكويت من براثن الغزو الغاشم".

ودعا العوفان المواطنين والمقيمين للمشاركة في الفعاليات والتمتع بالفقرات المميزه التي ستكون في حديقة الشهيد ورؤية الآليات العسكرية التي تم صنعها كأنها حقيقية لتمكين الأجيال الجديدة من أن تعيش الواقع وتعزز في نفوسهم روح المواطنة والولاء وحب الوطن والدفاع عنه بالغالي والنفيس".