قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب السابق، الشيخ سلمان الحمود، إنه تشرف اليوم الأربعاء، بلقاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك .

وأضاف الشيخ سلمان في بيان صحافي أصدره عقب اللقاءات، أن سمو أمير البلاد "شملني كعادته بكريم عنايته ونصحه فسموه هو القائد والوالد الذي لطالما غمرني بتوجيهاته وحكمته على مدى مسيرتي العملية كوزير للإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب لاسيما وأن سموه كان أول وزير للإرشاد والأنباء".



وأوضح أن على يد صاحب السمو "تأسس الإعلام الكويتي وأرسيت دعائمه التي ما زلنا نسير على هداها حتى اليوم فكانت نصائحه دوما منار الدرب التي نسترشد ونهتدي بها لخدمة وطننا الغالي وأهله الأوفياء، مؤكدا بالغ اعتزازي وتقديري لما حباني به سموه من دعم ورعاية طوال الفترة الماضية".



وعن لقائه سمو ولي العهد قال الشيخ سلمان في البيان، إنه أعرب لسموه عن خالص تقديره وبالغ شكره "على ما قدمه لي من دعم متواصل وما أفاض به علي من معين خبرته المتميزة مثمنا لسموه هذه الرعاية الأبوية الكريمة والصادقة التي كانت خير مرشد لي خلال عملي فقد كان حقا نعم السند والمعين".



أما عن لقائه سمو رئيس مجلس الوزراء فذكر أنه قدم لسموه صادق شكره وامتنانه "على دعمه وعونه الدائم لي وكذلك الأخوة في مجلس الوزراء الموقر وفي الأمانة العامة لمجلس الوزاء والذي كان لدعمهم أبلغ الأثر في دفع مسيرة التطوير والتنمية بمجالي الإعلام والشباب خلال فترة تحملي لأمانة مسؤوليتهما".



وتقدم الشيخ سلمان بخالص الشكر لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء المجلس "مستذكرا دائما طيب العلاقة معهم وعمق التعاون الذي سادها منذ أن منحوني الثقة بتولي المسؤولية الوزارية أو عندما أعفوني من أعبائها، ومؤكدا في ذات الوقت أنني سأظل دوما جنديا مخلصا خادما لوطني الكويت في أي موقع وتحت أي ظرف كان فهذا هدي ديننا الحنيف الذي علمنا التجرد والإخلاص في العمل".



وتوجه بالشكر أيضا لكل "العاملين بوزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) ومكتب وزير الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب اللتين ترأستهما أثناء عملي الوزاري على جهودهم الوطنية المخلصة وتفانيهم في العمل".



وقال في ختام البيان "أغتنم الفرصة لأجدد عهد الولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة ولكويتنا الغالية سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لخدمة بلدنا الحبيب ورعاية مصالح أبنائه الكرام في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين".