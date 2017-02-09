أظهر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة دخول لصين مطعماً، قيل إنه في مدينة جدة بغرض سرقته أمس ، ووثقت كاميرا المراقبة الموجودة في المطعم فعلتهما قبل أن يكتشف أحدهما وجودها ويحطمها.

وأوضح الفيديو الذي سجلته كاميرا المراقبة أحد اللصين وهو يدخل بصعوبة؛ حيث رفع الباب الحديدي قليلاً قبل أن يستغل جسده النحيل للعبور إلى داخل المطعم، وقام شريكه بالدخول إلى المطعم بعده بدقائق بنفس الطريقة.

كما بيّن الفيديو قيام اللص الأول بالبحث في كل أرجاء المطعم عن مبلغ نقدي أو أي شيء يمكن سرقته، وبعد دقائق أشار شريكه إلى ناحية الكاميرا يخبره بوجودها حيث بدا واضحاً أنهما لم ينتبها لها، قبل أن يقوم أحدهما بانتزاعها بقوة، فيما لم يتضح إذا كان اللصان قد سرقا شيئاً أم أنهما لم يعثرا على شيء يسرقانه