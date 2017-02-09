فاجأ كريم ظريف الاعلامية مريم سعيد عندما قدم لها خاتم الزواج لأول مرة خلال حلولهما في برنامج "ET بالعربي" للتحدث عن علاقتهما على العلن بعدما طلب يدها من أهلها. إلا أنّ مسار المقابلة أخذ منحى أكثر جدية بعدما قدّم لها هدية غير متوقعة هي خاتم الخطوبة. سعيد كان هدفها الاعلان رسمياً عن ارتباطها ولم تتوقع أن ترتدي الخاتم مباشرة على الهواء، بعدما توجّه اليها ظريف بالقول: "سأكشف عن شيء، وهو مفاجأة، لديّ خاتمك، هل تريدين رؤيته؟". وتحدثت سعيد عن علاقتها بكريم وقالت: "هو كل شيء، سيكون زوجي المستقبلي وأب أولادي، واخترت أن أعيش معه كل حياتي"