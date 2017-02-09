يعكف العمال في بانكوك على تزيين كل بوصة في عربة ستنقل ملك تايلاند في رحلته الأخيرة في مهمة عمل قد تستغرق أشهرا.

والعربة مصنعة من الخشب وتزين بالذهب والمرايا وتزن 13.7 طن ويبلغ طولها 18 مترا وارتفاعها 11.2 متر وعرضها 4.8 متر.

ويجر العربة 216 رجلا وستحمل الجرة المزخرفة التي تضم رفات الملك بوميبون ادولياديج إلى موقع إحراق جثث الموتى في ساحة سانام لوانج خارج القصر الملكي.

وتوفي الملك يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول بعد أن أمضى سبعة عقود على العرش مما أدخل البلاد في حالة حداد تستمر بالنسبة للعديد من التايلانديين لمدة عام. ولم يتحدد بعد موعد حرق جثمانه لكن ذلك لن يحدث قبل أكتوبر/تشرين الأول.

ويعتقد أن العربة التي تعرف باسم "النصر العظيم" ستعيد الإله إلى الجنة. وبدأت أعمال صيانتها في يناير/كانون الثاني ومن المقرر أن تستكمل بحلول سبتمبر/أيلول.

وبنيت العربة عام 1795 في عهد الملك راما الأول لحرق والده. والملك بوميبون هو راما التاسع في أسرة تشاكري. وخلفه ابنه الملك ماها فاجيرالونجكورن أو راما العاشر.

واستخدمت العربة 25 مرة كان أحدثها عام 2012 لنقل جثمان الأميرة الراحلة بيجاراتانا راجاسودا ابنة عم الملك.