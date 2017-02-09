تعهد الممثل الهندي هريثيك روشان خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ 43، بتبرعه بعينيه بعد وفاته، وذلك بحسب ما صرح به الدكتور ناتارجان، أخيراً، والذي قال: "بعد مشاهدتي للكليب الدعائي الخاص بفيلم "كابيل"، تواصلت مع هريثيك، وعرضت عليه الفكرة، وكانت المفاجأة عندما أبلغني أنه قد سبق وخطط للقيام بذلك، وقال انه يود أن يحتفل بعيد ميلاده بالتعهد بوهب عينيه، عله يكون سبباً في منح نعمة البصر لشخص آخر".



وأضاف: "إن الغاية من نشر الخبر، هو تشجيع أشخاص آخرين، وحثهم على القيام بمثل هذه الخطوة، لا سيما في ظل ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في البصر في الهند".

وكان هريثيك روشان قد آثر تأجيل الاعلان عن ذلك، حتى لا يندرج في اطار الحملة الترويجية الخاصة بفيلمه "كابيل" الذي يعرض حالياً في صالات السينما المحلية والعالمية.



ويذكر أن فيلم "كابيل" يحقق نجاحاً ساحقاً حتى الآن، ويجسد فيه هريثيك روشان شخصية رجل أعمى ويشاركه البطولة يامي غوتام