قدمت صحيفة "الديلي مايل" معطيات جديدة حول الوضع الصحي لابنة جيمي لين سبيرز، شقيقة نجمة البوب #بريتني_سبيرز، مشيرة إلى أنّ مادي بريان ألدريدج استيقظت من غيبوبتها وبدأت تظهر تقدماً ملحوظاً في وضعها الصحي بعد الحادث الأخير الذي تعرضت له إثر انقلاب سيارة رباعية الدفع كانت على متنها تسببت في احتجازها تحت الماء لمدة دقيقتين ففقدت وعيها.

وأفادت المعلومات أنّ مادي "استيقظت وتتكلم" وتعرفت على أفراد عائلتها الذين ظلوا إلى جانبها منذ لحظة وقوع الحادث.

في حين أكد الأطباء أنها لا تزال تحت المراقبة وتتلقى الاوكسيجين، موضحين انه حتى الساعة لا يبدو أنها تعاني من خلل دماغي أو مضاعفات في جهازها العصبي.