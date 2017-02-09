تبرع الفنانة الليتوانية، دانجولي سيرستنسكايا، في الرسم بالزيت على الورق، وذلك باستخدام تقنية الفرشاة الجافة، وهي تقنية صعبة تتطلب الكثير من الوقت لتعلمها واتقانها، وتعد من أندر التقنيات كذلك، ونشرت أخيراً مجموعة من الأعمال التي تكشف موهبة فريدة ودقة عالية لصاحبتها.

وتقول سيرستنسكايا: "تقنية الفرشاة الجافة تحتاج لوضع الرشية في الزيت بحيث تأخذ قدراً بسيطاً جداً ومحاولة جعلها جافة إلى حد ما لكن في الوقت نفسه ليست جافة تماماً، ومن ثم وضع طبقة رقيقة للغاية من اللون على الورق، ومن ثم طبقة فوق أخرى، بدقة وتركيز، لتحصل على لوحة أقرب لصورة".

وتضيف: "رغم أنها ليست سهلة على الإطلاق، إلا أن متعتها ونتائجها لا يضاهيها شيء برأيي".