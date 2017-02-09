في كلمات دبلوماسية مغلفة بالسخرية أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي شائعات راجت مؤخرا عن يدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يضع الإعلام ووسائل التواصل كل ما يتعلق به تحت المجهر.

وأشارت ماي إلى صغر حجم يدي ترامب، أثناء كلمة ألقتها في حفل خيري خاص، وذلك على على خلفية صور انتشرت لها ممسكة بيد ترامب أثناء زيارتها للبيت الأبيض قبل أيام.

ووفقاً لصحيفة "تليغراف" البريطانية، فإن ماي قالت مازحة أثناء تحيتها للحضور: "شكراً على الاستقبال الرائع، لا أتذكر آخر مرة حظيت بيد كبيرة كهذه منذ ذهابي للبيت الأبيض".

و"اليد الكبيرة" تعبير إنجليزي يعني التصفيق الحار، وتلاعب ماي بالكلمات تلميح ليدي ترامب الصغيرتين.

وانتشرت شائعات عن حجم يدي ترامب الصغيرتين أثناء فترة ترشحه للرئاسة، إذ بات الأمر مادة دسمة للسخرية من قبل الكوميديين والسياسيين.

يذكر أن ترامب نفى الموضوع أثناء احدى المناظرات الرئاسية.