امضى باراك اوباما بعد مغادرته البيت الابيض عطلة مع زوجته ميشال على جزيرة في الكاريبي يملكها رئيس مجلس ادارة شركة «فيرجين» ريتشارد برانسون حيث مارس رياضات مائية على ما قال الملياردير البريطاني.

وتوجه الرئيس الاميركي السابق وزوجته الى جزيرة موسكيتو ايلاند في جزر فيرجين البريطانية بعيد تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وتظهر صور نشرت عبر مدونة ريتشارد برانسون اوباما مبتمسا في زورق سريع او معتمرا خوذة ونظارات شمسية وهو يمارس رياضة «كايت سورف».

وكتب رجل الاعمال البريطاني يقول «بصفته الرئيس السابق للولايات المتحدة كان محاطا بإجراءات امنية الا ان باراك نجح فعلا بالاسترخاء والتمتع بالكامل» بعطلته.

واوضح ان باراك اوباما عندما كان رئيسا للولايات المتحدة لم يكن يستطيع لاعتبارات امنية، ان يمارس رياضات مائية.