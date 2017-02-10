قد لا تكون مقولة "للرفاهية ثمن باهظ" دقيقة لأن هنالك أساليب يمكن أن يحصل المرء عبرها على خدمات الرفاهية دون أن يضطر لدفع فلس واحد.

وقد يتساءل الكثير عن كيفية الحصول على خدمات رفاهية مجاناً، وخاصة السياح الذين يرغبون في التقليل من مصاريف رحلاتهم. فيما يلي نورد 5 طرق للحصول على خدمات مميزة ومجانية بحسب موقع "هاو ستاف وركس" الإلكتروني:

1- الينابيع الطبيعية الحارة

يسعى السائح إلى حمامات الساونا للاستراحة والاستجمام، ويمكن أن ينفق المال الكثير على هذه الحمامات. غير أن بإمكان أي سائح أن يقصد حمامات الينابيع الطبيعية للمياه الحارة والتي تحتوي على مياه معدينة وتعتبر ذات فائدة كبيرة للجسم والصحة. لذا يمكن للسائح أو الباحث عن العلاج أن يقصد البحيرات البركانية التي تحتوي على مياه معدنية حارة ويقضي الوقت الذي يريده بالمجان.

2- النوادي الصحية الطبيعية

لا حاجة للتسجيل في نادي صحي بينما يمكنك أن تمارس التمارين الرياضة مجاناً في الطبيعة. وربما يكون هذا أفضل من الصالة الرياضية بالنسبة لك. أظهرت الدراسات بأن ممارسة التمارين في أحضان الطبيعة لا ترفع الروح المعنوية فحسب ولكنها تمكنك من خسارة الوزن بفضل تضاريس الطبيعة والعوائق الصعبة كالصخور وجذور الأشجار التي تشكل تحدياً لجسمك.

3- الأطعمة الطبيعية

يمكن للسائح أن يحصل على الأطعمة الطبيعية والفاكهة والخضار من الطبيعة بالمجان دون أن يضطر إلى شراء شيء. فبإمكانه التخييم في البراري وتناول بعض البطاطا أو الفاكهة الطبيعية أو اصطياد السمك وشويه وتناوله في أحضان الطبيعة.

4- مساج الشلالات

تقدم الكثير من المنتجعات السياحية خدمات التدليك والمساج للسياح بأسعار مرتفعة، لذا يمكن أن يستعيض السائح عن هذا المساج المكلف باللجوء إلى تدليك الشلالات. إذ يعتبر الوقوف تحت الشلال من أفضل الطرق التدليكية التي تريح الجسم وتعطي شعوراً مميزاً بالانتعاش والاسترخاء.

5- البرونزاج الطبيعي

من السهل الحصول على برونزاج شمسي دون الحاجة للدخول في جهاز البرونزاج الذي يشبه التابوت، حيث يمكن أن تحصل على نفس التأثير من الطبيعة. يمكن للسائح أن يلجأ إلى مكان خاص مثل ضفة نهر منعزلة تصل إليها الشمس، أو على متن قارب على شاطئ البحر.