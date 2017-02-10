قال رائد فضاء دنماركي إنه التقط في الفضاء صوراً لما يعرف بالبادئات الزُرق وهو نوع من أنواع البرق في الغلاف الجوي وأوضح أن هذا البرق ينطلق وقت العواصف من السحب باتجاه السماء.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية "إيسا" إن الرائد أندرياس موجينسين نجح عام 2015 في تصوير هذه الظاهرة باستخدام كاميرا شديدة الحساسية على ارتفاع نحو 18 كيلومتراً في الفضاء.

ورصد طيارون هذه الظاهرة التي يطلق عليها اسم "العفريت الكهربائي" قبل عشرات السنين وهي عبارة عن صواعق برقية تحدث في منطقة عالية فوق العواصف الرعدية نتيجة التفريغ الكهربائي، مما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأشكال البصرية.

وهناك إلى جانب هذه الومضات البرقية الزرقاء ومضات أخرى حمراء تعرف أيضاً بـ"العفاريت الحمراء".

ورغم أن أقماراً صناعية حاولت بالفعل التقاط صور لهذه الظاهرة حسب إيسا، إلا أنها لم تكن في زاوية مناسبة تجعلها قادرة على جمع بيانات عن هذه الظاهرة.

ويظهر مقطع الفيديو الخاص برائد الفضاء الدنماركي موجينسن والذي يستمر 160 ثانية 245 صاعقة تنطلق من قمة برج سحابي.

وعن ذلك قال موغينسن: "لا يحدث كل يوم أن يلتقط إنسان ظاهرة جوية جديدة بالفيديو لذلك فأنا سعيد جداً بهذه النتيجة خاصة وأن باحثين سيستطيعون قريباً دراسة هذه العواصف الساحرة بشكل أدق".