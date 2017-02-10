أكد العالم الأميركي جيسون بارنس، من جامعة أيداهو الأميركية، إن القمر سيصطدم بالأرض بعد نحو 65 مليار سنة من الآن.

وبحسب "هافينغتون بوست عربي " فقد قال بارنس إن التوقعات بحدوث ذلك ليست أكيدة؛ ذلك أن الشمس يمكن أن تبتلع الأرض قبل حلول تلك اللحظة. ووقتها، لن يكون هناك أي معنى للحديث عن اصطدام بين القمر والأرض، وذلك بحسب موقع Regnum الروسي.

ومع ذلك، فإن الاصطدام بين القمر والأرض ما يزال ممكناً؛ إذ إن دوران الأرض -وفقاً لعالم الكواكب الأميركي بارنس- حول محورها سيتباطأ بالتدريج حتى تصل الأرض إلى حالة من الرنين المداري مع القمر، ويصطدما.

وكانت وكالة ريجنوم الروسية للمعلومات قد ذكرت سابقاً أن العلماء الأميركيين توصلوا إلى التاريخ الأكيد لميلاد القمر.

كان سطح القمر قد بدأ في طور التكوين قبل نحو 4.51 مليار سنة. بينما وُلد القمر في أول 60 مليون سنة من حياة المجموعة الشمسية.