عادة ما تكون قصص النجوم حول العالم مثيرة؛ فأبرزهم عاش حياة فقيرة، وانتقل بعد الشهرة إلى عالم الأضواء والثراء الفاحش. لكن هذه السيرة لا يمكن تعميمها على كل الفنانين العالميين.

إذ منهم من جنى الملايين وعاش حياة مترفة ومرفّهة ليعود وينتهي به الحال فقيراً أو مديوناً أو حتى مشرّداً. من هم هؤلاء النجوم؟ يعرض "العربي الجديد"، في هذا التقرير المصور، عيّنة من بعضهم.



سلاي ستون1 من 5سلاي ستونالموسيقي الأميركي الشهير جنى الملايين خلال مسيرته الفنية، واشترى عشرات المنازل في مختلف المدن الأميركية. لكنّ صوراً كشفت عام 2014 أنه يعيش في سيارة متنقلة وفي فقر مدقع في لوس أنجلس.