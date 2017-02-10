بعد غياب دام سبع سنوات تقريبا، من المرتقب أن يعود النجم السينمائي جاك نيكلسون إلى الشاشة الكبيرة مع نسخة مستعادة من فيلم «توني إيردمان» الألماني المرشح للفوز بجائزة أوسكار، على ما كشفت وسائل إعلام أميركية.



فقد اشترت استوديوهات «باراماونت بيكتشرز» حقوق فيلم مارن أديه المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة «أوسكار» أفضل فيلم أجنبي، ومن المرتقب أن يشارك الممثل البالغ من العمر 79 عاما في النسخة الأميركية منه إلى جانب كريستن ويغ، بحسب مجلة «فاراييتي»، وسيتولى الإنتاج كل من آدم ماكاي الذي أخرج «ذي بيغ شورت» (2015) وكريستن ويغ وويل فيريل، بحسب «ذي هوليوود ريبورتر».