الهرمونات ركيزة أساسية لممارسة حياتك وفق النوع سواء كنت ذكرا أم أنثى، لذا فإن زيادة الهرمون العكسي عند الرجل قد يصيبه بأعراض لا يحب أن يصاب بها، فهل تعلم أن بعض أطعمة تزيد من هرمون الأنوثة في جسمك؟

تتفاوت نسب الهرمونات الأنثوية والذكرية بين المرأة والرجل، وكلاهما يتواجد عند الجنسين لكن تزداد نسبة كل هرمون وفق النوع، فعند قياس نسب الهرمونات عند الرجل البدين الذي تتراكم الدهون حول خصره وله ثديين ممتلئين، نجد أن نسبة هرمون الأنوثة عالية، ونفس الأمر في السيدات مما يدفع للبحث وراء الأغذية الطبيعية التي تحفز إنتاج هرمونات الجسم

لذلك على الرجال الحرص والانتباه للأطعمة التي تحفز إنتاج الهرمونات الأنثوية في الجسم وتشمل:

1ـ الإكثار من الفواكه والخضروات التي تحتوي على فيتامينات "ج ، ب" والتي تعد من أكثر المحفزات على إفراز هرمون الأنوثة، وعلى رأسها الكيوي والحمضيات مثل البرتقال والليمون والفراولة، بالإضافة إلى الفلفل والقرع والريحان والفاصوليا والجزر والمكسرات والبطاطا والأفوكادو .

2ـ تناول الحبوب الكاملة والمعكرونة البنية والأرز البني بدلا من الأبيض، وأيضا الإكثار من الشوفان والشعير والقمح والخبز البني يزيد وبقوي هرمون الأنوثة في الجسم.

3ـ بذور الكتان ينصح بها أطباء النساء والتوليد للسيدات في سن الثلاثينات، لتقوية وزيادة فرص الإنجاب لديهن، لأنه غذاء محفز لهرمون الأنوثة في الجسم.

4ـ مختلف الطعام الذي يحتوي على الزنك مثل القرع والحمص الشيكولاتة والبطيخ، فالزنك يعمل كمحفز للجسم لإنتاج مستويات كافية من هرمون الأنوثة.

5ـ الحمص والمشمش المجفف وزيت بذور السمسم والتمر والخوخ الثوم من أقوى الأطعمة النباتية، التي تزيد إنتاج هرمون الأنوثة في الجسم سواء امرأة أو رجل.

6ـ مختلف منتجات الصويا مثل فول الصويا وحليب الصويا وزبادي الصويا ومعجون فول الصويا من أقوى معززات هرمون الأنوثة في الجسم، حتى أنه ينصح بها في حالات سن انقطاع الطمث عن السيدات.

7ـ توجد أعشاب تزيد الهرمون الذكري، وأخرى تزيد الأنثوي ومنها "تشاستيبيري" وهي عشب نادر، لكن يجب على الرجال الابتعاد تماما عنها لأنها تزيد الهرمون الأنثوي في الجسم.

8ـ تناول القهوة: بالنسبة للأشخاص محبي القهوة الذين يشربون أكثر من كوبين من القهوة يوميا، قد يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات هرمون الإستروجين بالمقارنة مع أولئك الذين لا يشربون القهوة.



