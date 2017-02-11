كشف العلماء النقاب عن مقطوعة موسيقية تجعل الأطفال الرُضَّع يفرحون ويضحكون ويستمتعون. وعلّق موقع مجلة "تايم" على الاكتشاف بالقول: "إنه الإجابة على السؤال الذي يطرحه الوالدان باستمرار عندما يتعلق بمتعة أبنائهم وأذواقهم: ما هي الموسيقى المفضلة عند الأطفال؟".

وأشرف خبير تطوّر الأطفال، كاسبر آديمان، وعالم نفس الموسيقى، لورن ستيوارت، على الأبحاث من أجل تحديد تفضيلات الأطفال والخروج بأغنية صديقة لهم، ليتوصلوا في النهاية إلى أغنية واحدة أثبتت قدرتها على إسعادهم.

وبعد عمليات بحث مكثفة، قام العالمان بتوظيف الموسيقية الحائزة على جائزة "غريمي"، إموجين هيب، من أجل تأليف أغنية ترتكز على القواعد التالية: أن تكون بسيطة وتكرارية، وذات باقة ديناميكية غنية، من أجل الحفاظ على الصغير متفاجئاً حتى يواصل الاستماع.

كما تتضمن الأغنية إيقاعاً عالياً يحاكي دقات قلب الصغير، وهي دقات تتميز بسرعة أكبر من الإنسان البالغ.

واختار العلماء أن يكون صوتاً أنثوياً من يؤديها، مع تواجد طفل حقيقي معها. إذ أكدت دراسات سابقة أن الصغار يميلون إلى الأغاني التي تنشدها النساء حول الصغار.