نشر مركز إنقاذ الحيوانات البرية في ولاية نيويورك الأمريكية تسجيلاً مصوراً على صفحته على موقع فيس بوك الإلكتروني يظهر أحد العاملين في المركز وهو يلعب ويعانق دباً عملاقاً بعدما نشأت علاقة صداقة فريدة من نوعها بينهما.

ويظهر الدب الملقب بـ "جيمبو" الذي يبلغ طوله ثلاثة أمتار وهو يعانق عامل المركز جيم ويتصارع معه بشكل ودي محاولاً عدم إلحاق أي أذى بصديقه.

وقال ناطق باسم مركز إنقاذ الحيوانات البرية، بأن المركز قام بإنقاذ الدب بعد العثور عليه مصاباً في إحدى الغابات في عمر مبكرة.

وعلّق الناطق على مقطع الفيديو قائلاً: "يمكن للجميع أن يلاحظ مدى الحب الذي يكنه الدب جيمبو لصديقه جيم".

من الجدير بالذكر بأن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبيراً على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل على مشاهدات كبير بعد نشره على فيس بوك بأيام قليلة، بحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني.