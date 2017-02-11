دارت مبارزة بالسكاكين بين رجلين بريطانيين يقطنان في نفس الحي بعدما نشب خلاف بينهما على امرأة وقعا في حبها.

وأظهر مقطع فيديو صادم، نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني لحظة قيام ألان بيشوب (40 عاماً) بمغادرة منزله وهو يحمل سكين مطبخ ويتوجه إلى منزل جاره روسيل موريس (45 عاماً).

وبعد ثوان قليلة خرج موريس من منزله وهو يحمل سكيناً وبدأت مبارزة حامية الوطيس بالسكاكين بين الرجلين اللذين يملكان سجلاً إجرامياً.

ونجم عن هذه المعركة الخطرة إصابة بيشوب الذي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما اعتقلت الشرطة موريس. ولدى مشاهدة الشرطة لمقطع الفيديو، تم إلقاء القبض على بيشوب بعدما تلقى العلاج اللازم من جروح طفيفة.

وتقول التقارير بأن المحكمة قضت بسجن المتهمين لمدة عشرين شهراً. وصرح ناطق باسم قسم شرطة ستافوردشاير بأن الشجار نشب بين الرجلين بسبب تنافسهما على امرأة.

وطلبت الشرطة البريطانية من المواطنين عدم حمل الأدوات الحادة كالسكاكين، واستخدامها في الشجار، وحذرت من العواقب القانونية التي تترتب على ذلك، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.