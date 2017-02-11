تدعم لوحة المفاتيح اللاسلكية "سيرفس كيبورد" والفأرة اللاسلكية "سيرفس ماوس" من مايكروسوفت تقنية البلوتوث 4.0 للاتصال لاسلكياً مع الكمبيوترات الشخصية واللاب توب أو الأجهزة اللوحية، التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 8 أو ماك 10.10.5" أو أندرويد 4.4.2 حتى 5 على الأقل.

وتأتي لوحة المفاتيح "سيرفس كيبورد" بوزن 419 غراماً، وتمتاز بتصميم كامل، حيث أنها تشتمل على كتلة الأرقام وأزرار الملتيميديا والأزرار الوظيفية.

وتعمل لوحة المفاتيح "سيرفس كيبورد" والفأرة "سيرفس ماوس" بالبطاريات، وتتوفران نظير نحو 100 و50 دولاراً أمريكياً على الترتيب.