انطلق مهرجان برلين السينمائي مساء الخميس بصبغة سياسية جلية وعرض فيلم «دجانغو» الذي يروي اضطهاد النازيين لأسطورة الجاز الغجري دجانغو رينهارت.

وتزخر دورة هذا العام بأعمال عن سير الفنانين، فيما يتنافس 18 فيلما لنيل جائزة الدب الذهبي التي ستسلم في 18 فبراير من جانب لجنة يرأسها الهولندي بول فيرهوفن مخرج «روبوكوب» و«باسيك إنستينكت» و«إيل».

وأبدى رئيس لجنة التحكيم رغبته في «رؤية افلام مختلفة مثيرة للجدل» وحصول «نقاشات محتدمة» في داخل اللجنة التي تضم أيضا الفنان الايسلندي اولافور الياسون والمخرج الصيني وانغ كوانان والمنتجة التونسية درة بوشوشة والممثلة الالمانية يوليا يينتش.

وانتهز بعض الفنانين الدورة السابعة والستين من هذا المهرجان السينمائي للتنديد بسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكدت الممثلة الأميركية ماغي غيلنهال خلال مؤتمر صحافي لأعضاء اللجنة «كوني أميركية في مهرجان دولي أمر مذهل. أريد ان يعلم الجميع ان ثمة كثيرين في بلدي مستعدون للمقاومة»، في إشارة الى الوضع السياسي الحالي في الولايات المتحدة.

أما المكسيكي دييغو لونا الذي يظهر في الجزء الاخير من سلسلة أفلام «ستار وورز» فقد اختار التعليق بطريقة فكاهية، متطرقا الى الجدار الحدودي الذي يسعى الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى اقامته بين المكسيك والولايات المتحدة. وقال: «سأجري تحقيقات في طريقة هدم الجدران، ثمة خبراء كثيرون هنا»، في إشارة الى الجدار الذي قسم العاصمة الالمانية بين 1961 و1989.

وافتتحت الدورة السابعة والستون من مهرجان برلين السينمائي المعروف بـ «برليناليه» بفيلم «دجانغو» الذي يروي سيرة عازف الغيتار الغجري الشهير دجانغو رينهارت وتفاصيل كثيرة لا يعرفها الرأي العام عن الاضطهاد الذي تعرضت له عائلته على يد النازيين.