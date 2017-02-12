خضع طفل هندي ولد بأربعة أرجل وعضوين ذكريين كانت "العربية.نت" قد نشرت قصته سابقا، إلى عملية جراحية دقيقة لإزالة الأعضاء الزائدة في الجسم وإعادته إلى وضع طبيعي.

الطفل الذي أطلقت عليه والدته "هدية الخالق" لم يسم بعد وهو يتعافى الآن من العملية بشكل جيد، رغم بعض المصاعب المتوقعة بحسب الأطباء.

وولد الطفل في يناير الماضي لأبوين هنديين هما Lalitamma وChennabasava اللذان يظهران بجواره على السرير في المشفى.

وقد كانت عائلته مترددة في علاجه ونقله إلى المستشفى في البداية بسبب الفقر، وحسب ما نقلت صحيفة "مترو" البريطانية".

المشورة قادته إلى العلاج

لكن المشورة مع العائلة أدت إلى ذهاب الأم بطفلها إلى مركز متخصص في بالاري بولاية كارناتاكا الغربية.

وكانت تقول إنها سوف تتقبل ابنها كما هو عليه.

وقالت: "لدي ابني الأكبر وقد ولد منذ ثلاث سنوات وهو معاف والآن ليس عندنا ثمن العلاج".

لكن الدكتور Virupaksha، الذي ساعد في ولادة الطفل قال لصحفية "تايمز أوف إنديا" أنه نصح الأسرة بالذهاب إلى معهد فيجاياناغارا للعلوم الطبية (VIMS).

وأضاف: "لقد تحدثت مع الجراحين هناك يوم الأحد الماضي، وقالوا لي إن الطفل يخضع في الوقت الراهن للملاحظة، ويأملون أن يصبح بوضع طبيعي".

حالة معقدة فعلاً

وقالت والدة الطفل: "لقد نصحني الأطباء وأفراد عائلتي لأخذ الطفل إلى معهد فيجاياناغارا، حيث العلاج أكثر تطورا، وأنا على أمل أن يصبح ابني طبيعيا ويشفى".

وقال الدكتور Divakar Gaddi من المعهد "إن فريق الجراحين يتابع حالة الطفل.. ويتمنى له وضعا جيدا.. خاصة أن حالته معقدة بالفعل".