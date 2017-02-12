ليس الحجاب حكراً على المسلمات، بل ترتديه نساء وفتيات من ثقافات وديانات أخرى، وإن بشكل متفاوت. ورغم أن صورة المحجبات التصقت بالمسلمات نجد في أكثر من مجتمع نساء يرتدين الحجاب أثناء خروجهن أو مقابلتهنّ للغرباء، أو أثناء الصلاة. نستعرض هنا، بعض الصور لنساء محجبات غير مسلمات في مناسبات مختلفة.

1- يعيش أبناء مذهب اللاداكي في إقليم كشمير بين الهند وباكستان وترتدي النساء هناك غطاءً للرأس كجزء من التقاليد الاجتماعية.

2- ترتدي النساء الأثيوبيات المسيحيات الحجاب داخل الكنيسة، وفي بلدات كثيرة فور خروجهن من المنزل وذلك التزاماً بتقاليد مرتبطة بالحشمة.

3- يعتبر ارتداء غطاء الرأس أو الحجاب واجباً عند الراهبات المسيحيات، ويختلف الحجاب بين طائفة وأخرى، فترتدي الراهبات الأرثوذكسيات ما يشبه النقاب، الذي يتضمّن ثوباً أسود فضفاض طويل، وغطاء رأس كامل لا يظهر سوا تفاصيل قليلة من الوجه.

4- أثناء الصلاة تضع أغلب النساء اليهوديات غطاء للرأس، بينما تضعه الكبيرات في السنّ بشكل دائم في أكثر من بلد، حسب تقاليد وعادات كل مجتمع.

5- لا ترتدي أغلب البوذيات أي غطاء للرأس. لكن في بنغلادش، ترتدي المسلمات والمسيحيات والبوذيات الحجاب كجزء من اللباس التقليدي للبلاد. وغالباً ما يكون حجاب غير المسلمات مجرّد غطاء خفيف للرأس يظهر منه الشعر من الأمام.