بث نمر دمية الذعر في قلوب حشد من الناس بحديقة في شرق الصين ما اضطر البعض لطلب مساعدة قوات الأمن لإطلاق النار على الحيوان، الذي تبين في النهاية إنه مجرد دمية، وفقاً للصحافة المحلية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، أرسلت شرطة مدينة هوتشو بمقاطعة تشيغ يانغ، عناصر أمنية إلى الحديقة بعد تلقيها بلاغاً بوجود نمر ضخم على أحد مقاعد.

واكتشفت العناصر الأمنية الخاصة أن النمر المزعوم هو مجرد دمية ضخمة.

وتعود هذه الواقعة بالأذهان إلى أخرى مشابهة حدثت في مدينة ساوث هامبتون الإنجليزية في عام 2011 حينما تسبب نمر دمية في بث الذعر وإغلاق ملعب جولف وتحليق مروحية للشرطة، في أعقاب هجومين اثنين لنمور ضخمة على أناس بحديقتي حيوان صينيتين لذا يتصرف سكان البلد الآسيوي بنوع من الحساسية تجاه هذه الحيوانات.

وفي يوليو (تموز) الماضي، لقت سيدة في حديقة حيوان بضواحي بكين حتفها إثر تعرضها لهجوم من قبل نمر حينما ترجلت من سيارتها بمنطقة تسير فيها النمور بحرية.