قذفت الأمواج كميات من الكوكايين تفوق قيمتها 60 مليون دولار أميركي، كانت في حقائب زاهية الألوان، على أحد شواطئ شرقي إنجلترا، وناشدت السطات المواطنين بالمنطقة البحث عن المزيد.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، الجمعة، إنها تحقق في الكميات التي اكتشفت قرب منتجع غريت يارموث، الذي يقع على بعد نحو 200 كيلومتر شمال شرقي لندن.

وعثر على أول مجموعة من الحقائب بعد ظهر الخميس، فيما عثر على المزيد في منطقة قريبة الجمعة.

وفي الإجمال، عثر على 360 كيلوغراما من الكوكايين، في ما وصفته الوكالة بأنه "ضربة كبرى لأعضاء شبكة الجريمة المنظمة المتورطة في هذه العملية".

وقال ماثيو ريفيرز، من فريق التحقيق بالوكالة: "نحن الآن... نحاول معرفة كيف انتهى أمر هذه الحقائب حيث وجدت... من غير المرجح على الإطلاق أن تكون تلك هي وجهتها المقصودة".

وقال قائد شرطة المنطقة، ديف باكلي، إنه يعتقد أن الحقائب التي عثر عليها تحمل الكمية بكاملها، لكنه ناشد أي شخص يعثر على المزيد الاتصال بالشرطة على الفور.

وأضاف محذرا: "سننشر ضباط شرطة إضافيين في المنطقة لمراقبة الموقف".