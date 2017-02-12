وثقت كاميرا مراقبة مثبتة في مكتب إحدى شركات الطيران الداخلية في مطار "فنوكوفو" بموسكو، قيام مسافر متأخر عن موعد الطائرة بضرب موظف الشركة داخل المكتب.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الراكب وصل إلى مكتب التسجيل ووزن الأمتعة، قبل ثلاث دقائق فقط من الموعد المخصص لدخول المسافرين إلى الطائرة ليلة العاشر من فبراير/شباط الجاري.

وبسبب تأخره لم يتم السماح له بدخول الطائرة، عندها عاد إلى مكتب شركة الطيران في المطار، وطالب موظف الشركة المناوب بإعادة سعر التذكرة، وعندما امتنع الأخير عن تلبية طلبه، قام المسافر المتأخر بالبصق في وجهه ومن ثم وجه له عدة لكمات على رأسه وخرج من المكتب.