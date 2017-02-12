اشتعلت النيران في طائرة أرجنتينية كانت على مدرج مطار جون كينيدي في مدينة نيويورك الأميركية، في حادث وثقته كاميرا أحد الشهود.

ونشرت "التيلغراف"، الجمعة، شريط فيديو التقطه أحد الركاب لحظة اندلاع النيران في الطائرة التي كانت تسير على مدرج المطار.

ووقع الحادث الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا، وفق الصحيفة البريطانية، في وقت متأخر من الخميس، عندما كانت الطائرة تستعد للإقلاع صوب بيونس آيرس.

وأشارت المعلومات إلى أن الحريق نشب في المحرك، وشاهد الركاب حينها وميضا أعقبه انفجار حاصرت شرارته الطائرة.

وقال الناطق باسم المطار، ستيف كولمان، إن فرق الإنقاذ وصلت سريعا إلى المكان، لكن النيران كانت قد انطفأت وعملت طواقم الصيانة على إصلاح المحرك.