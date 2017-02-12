تعرف الصراصير بمرونتها وقدرتها على التسلل عبر الممرات الضيقة، ولكن من كان يعتقد أنها قادرة على البقاء داخل جمجمة الإنسان لفترة زمنية معينة.

اكتشفت امرأة هندية وجود صرصار داخل جمجمتها، وذهبت في الحال لتعرض حالتها على الأطباء في كلية الطب "ستانلي" في شيناي بالهند.

بالفيديو..سحب صرصار تسلل إلى دماغ امرأة وظل 12 ساعة

التاريخ: 10 فبراير 2017



تعرف الصراصير بمرونتها وقدرتها على التسلل عبر الممرات الضيقة، ولكن من كان يعتقد أنها قادرة على البقاء داخل جمجمة الإنسان لفترة زمنية معينة.

اكتشفت امرأة هندية وجود صرصار داخل جمجمتها، وذهبت في الحال لتعرض حالتها على الأطباء في كلية الطب "ستانلي" في شيناي بالهند.

وتعتقد السيدة التي تُعرف باسم "سيلفي" أن الصرصار تسلل عبر أنفها ليصل إلى منطقة قريبة من الدماغ بين عينيها. واستيقظت، سيلفي، من نومها نتيجة تولد شعور بالوخز عندها، ناجم عن عملية "الزحف"، ولكنها أوهمت نفسها بأن هذا الشعور خاطئ.

وقالت سيلفي "عندما تحرك الصرصار داخل رأسي شعرت بحرقة في عيني، وقضيت ليلة متعبة وأنا جالسة بانتظار طلوع الفجر من أجل الذهاب إلى المستشفى".

وبهذا الصدد، قال الدكتور شانكار، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى ستانلي: "لو بقي الصرصار في الداخل لمات، ولانتشرت عدوى مرضية في دماغ المصاب".

وشارك مجموعة من الأطباء في عملية سحب الحشرة التي استمرت مدة 45 دقيقة، ومما صعّب الأمر، تشبث الصرصار في أنسجة دماغ، سيلفي، لذا اضطر الأطباء إلى استخدام المشابك والشفط، من أجل سحبه إلى الخارج، وفقا لصحيفة Times of India.

يذكر أن الصرصار بقي داخل رأس المرأة ما يقرب من 12 ساعة.