تقرر تأجيل النزال المرتقب بين الملاكم الأوكراني، ألكسندر أوسيك، بطل العالم للوزن الخفيف الثقيل، بحسب مجلس الملاكمة العالمي، ومتحديه، المقرر في 18 مارس/آذار، في مدينة نيويورك.

وقال المدير التنفيذي لشركة الترويج (K2 Promotions)، توم ليفلر، إنه لم يعد بالإمكان إقامة نزال ألكسندر أوسيك، خلال سهرة الملاكمة التي تتضمن النزال الرئيسي بين الملاكم الكازاخستاني غينادي غولوفكين، وبطل العالم الأمريكي دانيل جيكوبس، بعد إلغاء النزال الثأري بين رومان غونزاليس وكارلوس، ومواجهتهما لملاكمين آخرين.

ولهذا السبب، ليس لدى قناة "HBO " ميزانية مخصصة ما يكفي لتنظيم هذا العرض.

وفقا لليفلر، فإن نزال الملاكم الأوكراني "الشرس"، يخطط لإقامته في شهر أبريل/نيسان المقبل، وستقوم قناة HBO، ببثه كذلك.

وخاض ألكسندر أوسيك، (30 عاما)، 11 نزالا حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، وفاز في جميعها، ومنها 10 بالضربة القاضية.