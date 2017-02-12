أطلق رجل تايلندي يعاني من مرض جلدي نادر أدى إلى نمو مئات الأورام في كافة أنحاء جسده، نداء استغاثة عاجل لإنقاذ ابنته التي بدأت أعراض هذا المرض تظهر عليها أيضاً.

يعاني سودجاي (69 عاماً) من مئات الأورام التي تغطي كافة أنحاء جسده منذ سنوات طويلة. ويلتزم سودجاجي منزله في إحدى القرى التايلندية النائية متحاشياً الظهور أمام الناس لكي لا يخيفهم بمظهره.

وقد بدأت الأورام تظهر على جسد الرجل عندما كان طفلاً في العاشرة من عمره، حيث انتشرت الأورام المؤلمة شيئاً فشيئاً وغطت جسده بالكامل.

ويقول سودجاي بأن حالة عائلته المادية المعسرة حالت دون تلقيه العلاج في صغره، الأمر الذي فاقم المشكلة حتى وصلت إلى هذه النتيجة. وبحسب الأطباء، فإن سودجاي مصاب بمرض في الأعصاب الليفية تسبب بنشوء هذه الأورام.

وأشار الاخصائي بالأمراض العصبية الدكتور جيندا الذي يشرف على حالة سودجاي، إلى أن هذه الاورام لا تشكل خطراً على حياة المريض الذي يمكنه ممارسة حياته الطبيعية رغم حالته.

وأضاف: "في حالة سودجاي بدأت الأورام تؤثر على إحدى عينيه، وتجعل النوم بالنسبة له أمراً غير مريح"

من الجدير بالذكر، بأن أعراض المرض بدأت بالظهور على ابنة سودجاي التي تبلغ من العمر 36 عاماً، الأمر الذي دفعل سودجاي إلى إطلاق نداء عاجل لإنقاذ ابنته قبل أن تتطور حالتها، وفقاً لصحيفة ديلي ميرور البريطانية.