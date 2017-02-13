خالف الشاب “فيصل العمري” تعهده بعدم بيع عقال الفنان محمد عبده، بعدما حصل عليه عندما ألقاه الفنان على جمهوره كتذكار بحفل “الجوهرة”، وهو الحفل الذي عاد من خلاله “فنان العرب” إلى المسرح بعد اختفاء 9 سنوات.

وفي تصريح سابق له بعد التقاطه للعقال، أكد الشاب فيصل أنه لن يبيع “العقال” ولو عرض عليه كنوز الدنيا، وسيحتفظ به كتذكار، إلا أن الجميع فوجئ بما قام به الشاب بعد ذلك.

وكشفت صورة “شيك” متداولة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الشاب حصل على شيك مصرفي قيمته 150 ألف ريال نظير التنازل عن العقال وذلك بتاريخ 11/5/1438، وكان موقعًا عليه “بعد موافقة مالك العقال”، وهو ما يعني أن الشاب خالف تعهده السابق.

وفي نفس السياق وعقب تداول صورة الشيك أكد الشاب فيصل أن صورة الشيك المتداولة غير صحيحة حيث رد على أحد الأشخاص الذي نشر له صورة الشيك عبر حسابه الشخصي في تويتر قائلاً: والله ما بعته ياخي. لينهي الجدل الذي أثاره رواد مواقع التواصل حول بيع العقال.