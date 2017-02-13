قالت سيدة مصرية، تدعى بشرى شعبان، إنها اكتشفت مقبرة فرعونية يعود تاريخها إلى الأسرة السادسة، وأن أوامر من الجن قد جاءتها لبيعها ودعم الاقتصاد.

وأضافت “بشرى”، في مداخلة لها لبرنامج "اسال أزهري" على فضائية “ltc”: “جاتلي روحانيات من 4 ملوك من الجن من 3 شهور أمرتني بالحفر في بيتي إلى أن وصلت لمقبرة من الأسرة السادسة عليها اسمي والناس افتكروني مجنونة”.

وطالبت بمقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلة: “فيه حدث قوي لازم يحصل لازم أبيع المقبرة وارفع اقتصاد مصر اللي نازل عايزة أقابل رئيس الدولة”.

بدوره عقب الداعية محمد توفيق على المداخلة خلال البرنامج، قائلا: “كل إنسان معه روح وحراس، ولكن الروح الخارجية دي، الله أدرى بها وأعلى وأعلم”.