قدم رجل الأعمال السعودي محمد شاهي الرويلي مثلا رائعًا من الوفاء لصديقه الراحل صبيح الرويلي، وذلك عقب مزاد أقيم لبيع ممتلكات ورثة ‏الأخير، عن طريق المحكمة في طريف بسبب مطالبات مالية.

وحضر محمد الرويلي المزاد العلني، لبيع ممتلكات ورثة المتوفى صبيح الرويلي، والمكونة من 58 من رؤوس الإبل و1000 رأس غنم نعيمي، ولاحظ الحضور أنه كان حريصًا على الفوز بالمزاد مهما كلفه ذلك.

وبالفعل رسا المزاد عليه، وبعد أن انتهى المزاد وحصل الرويلي على الإبل والأغنام، فوجئ الجميع به يعيد كل ما اشتراه في المزاد لورثة صديقه الراحل، وسط نظرات ذهول وإعجاب من جميع الحضور .