أطلقت شركةُ “بياجيو” الإيطالية روبوتا في شكل عربة تسير على عجلتين، يمكنه أن يتبع صاحبه ويحمل عنه أمتعته أثناء التسوق أو أثناء خروجه في نزهة، كما يمكنه أن يسير وحده دون مرافقته أيضا.

ويمكن للروبوت العربة -الذي يدعى “Gita” ويسير على عجلتين كبيرتين بحجم إطارات الدراجات الهوائية تقريبا- أن يحمل نحو 18 كيلوغراما، ويسير بسرعة تصل إلى 38 كيلومترا في الساعة، وتمتد صلاحية بطاريته بعد شحنها حتى ثماني ساعات.

ويتكون معظم حجم الروبوت من صندوق داخلي مع غطاء علوي لوضع مستلزمات التسوق من المتاجر، ويقوم بتتبع حركة الشخص في جولاته عبر جهاز صغير يربط إلى خصره.

ويحتوي “جيتا” على كاميرا تلتقط صورا بـ 360 درجة ما يجعل من سرقته أمرا صعبا، حيث يقوم بتسجيل كل ما يجري حوله، كما يمكنه تجنب أي عقبات في الطريق عبر مستشعرات خاصة.

وتأمـل شركة بياجيو أن يستخدم روبوتها الجديد بدور الرعاية وفي توصيل الطلبات، والاعتماد عليه في حمل الأشياء الثقيلة، خصوصا أن بإمكانه -وفق الشركة المصنعة- إنجاز مجموعة من المهام وحده عبر برمجته بواسطة الخرائط المدمجة فيه.