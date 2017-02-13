عادة ما تثير تغريدات الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، الكثير من الجدل على المستوى العالمي. لكن رغم أنّ تغريدات ترامب المنشورة تعتبر مدروسة ومقروءة أكثر من مرة قبل النشر، فإن تغريدات أخرى يكتبها بسرعة وبتهوّر ليعود ويمسحها. فما هي هذه التغريدات التي لا يريدنا ترامب أن نراها؟

الموقع المتخصص في كشف التغريدات التي كتبها أصحابها ثم حذفوها بعدما اكتشفوا أنها لم تكن مناسبة، هو موقع deadbird، نشر مجموعة تغريدات كتبها الرئيس الأميركي ثمّ مسحها.

وعبر شريطه الإخباري يكشف الموقع كيف يمسح المغردون من المشاهير والناس العاديين الكثير من التغريدات بعد اكتشاف تهوّرهم في كتابتها، سواء على المستوى النحوي واللغوي، أو على مستوى المضمون الذي يمكن أن يجلب الكثير من المشاكل. ويمكن استخدام نفس المنصة من أجل البحث عن مغرّد عادي أو معروف في خانة البحث، لتظهر بعدها قائمة من كل التغريدات التي كتبها ثم مسحها المبحوث عنه.

وكذلك فعل الموقع مع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، ليكشف عن قائمة من التغريدات التي كتبها ترامب ومسحها، وهو عدد كبير كعدد تغريداته الكثيرة أصلاً.

وتضمنت التغريدات المحذوفة آراء حول روسيا، وتفاصيل حول لقاءات صحافية وتلفزيونية، إضافة إلى انتقادات موجهة للإعلام في بلاده.