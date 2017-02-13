ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مميز لجنينٍ في رحِم والدته، سُجّل عبر استخدام تكنولوجيا جديدة.

وصُوّر الفيديو عبر تقنيةِ المجالات المغناطيسية والموجات اللاسلكية، التي تُستخدم لالتقاط صورة عالية الجودة للجنين، وهو في رحم والدته.

ويظهر الفيديو،الذي صوّر في الأسبوع الـ20 من الحمل، الحبلَ السرّي الذي يربط بين الجنين ووالدته بشكل واضح، كذلك يظهر الجنين وهو يحرّك ذراعيه ورأسَه، ويوجّه الركلات لأمه.

وقد صمّم الخبراء الطبّيون في لندن، الذين يعملون على مشروع iFIND، هذه التكنولوجيا الحديثة، MRI scan، لتحسين عمليات الفحص التي تقام قبل الولادة.