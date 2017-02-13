إذا كنت تبحث عن هدية غير تقليدية لعيد الفالنتاين، يقدم لك متجر في هونغ كونغ ما يمكن اعتبارها أغلى حبة فراولة في العالم، حيث يبيع حبات الفراولة مغلفة داخل علب الهدايا، وبسعر 22 دولاراً لكل منها.

وتعرضت سلسلة متاجر "سيتي سوبر" الشهيرة في هونغ كونغ مؤخراً للانتقادات، بعد أن عرضت حبات فراولة للبيع بسعر خيالي، وصل إلى 168 بالعملة المحلية، أي ما يعادل 22 دولاراً، حيث تأتي كل حبة فراولة مغلفة وموضوعة في ما يشبه العش من القش ومادة الستاريوفورم، بحسب ما أورد موقع أوديتي سنترال.

واستجابت سلسلة المتاجر للانتقادات الحادة التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال متحدث باسمها إن أسعار منتجاتها تتحدد وفقاً لعدد من العوامل، بما في ذلك سعر الشراء وأجور النقل وظروف السوق وحصرية المنتجات.

وأضاف المتحدث باسم متاجر "سيتي سوبر" أن الشركة كانت تحاول تقديم المزيد من الخيارات من المنتجات الطازجة عالية الجودة للعملاء في هونغ كونغ، وخصصت حبات الفراولة كهدية رومانسية بمناسبة عيد الفانتاين.

ويتم استيراد حبات الفراولة النادرة من اليابان، وتعرف فراولة كوكوتا بجودتها وحموضتها العالية وطعهما الحلو المميز، لكن جميع هذه المميزات لم تكن كافية لإقناع المتسوقين بثمنها المرتفع.