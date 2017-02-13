اكتشفت امرأة بريطانية خيانة صديقها بعد قراءة تعليق له على أحد الصفحات العامة على تطبيق إنستجرام يشتكي فيه من تعامل معطم برجر كينج.

وذكرت النسخة الإلكترونية من صحيفة (ديلي ميل) البريطانية اليوم السبت أن الرجل علق على صورة نشرها مطعم " برجر كينج " وأفشى أنه كان مع امرأة أخرى الليلة السابقة.

نشر رجل يدعى جوردن تعليقا على صورة معطم برجر كينج قائلا إن صديقته انتظرت 20 دقيقة لتحصل على طلبها.

يبدو أنه تعليق بريء، ولكنه جلب له تعليق آخر من امرأة يبدو أنها صديقته تدعى شانلي.

وكتبت قائلة عذرا جوردن " أنا لا أتذكر ذهابنا ليلة أمس لهذا المطعم أو كوني أحبه من الأساس فعمن تتحدث؟ "

ثم اندلع الشجار ما بينهما على تعليقات الصفحة. وطالبها صديقها بالهدوء، مدعيا أنه كان مع امرأة تدعى كيت يبدو أنها من معارفهما.

ولكن يبدو أن هذه الأخيرة انزعجت منه أيضا قائلة " أرجوك لا تورطني في هذا ".

ثم أضافت شانلي وسوم في التعليقات أسماء بعض الأصدقاء الذين دعموها قائلين إنهم رأوه مع فتيات كثيرات في الماضي.

وتوافد مستخدمو الانترنت على صفحة برجر كينج على إنستجرام لمتابعة الشجار. وأعتقد أخرون أن هذه حيلة قام بها المطعم كنوع من الدعاية له.