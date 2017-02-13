نشرت سيدة أسكتلندية عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، طلبا لمساعدتها في العثور على فستان زفافها، الذي فقدته قبل أيام، لدى مركز التنظيف، بعد أن أعلن إفلاسه وأغلق من دون أن يترك أي أثر له.

وقالت تيس نيوال

(29 عاما): إن فستان الزفاف يرجع إلى عام 1870، وكانت قد صنعته جدتها الكبرى، وارتدته هي في حفل زفافها العام الماضي.

ولكنها أرسلته إلى أحد مراكز التنظيف الجاف، قبل أن يعلن إفلاسه ويغادر المنطقة من دون ترك أي أثر.

وبحسب تقرير لصحيفة إندبندنت البريطانية، فان نيوال طالبت بمساعدتها في البحث عن الفستان، الذي تعتقد أنه من الممكن أن يكون معروضا للبيع في أحد المحال المتخصصة في بيع ملابس الزفاف القديمة.

وقالت الصحيفة: إن هذا الأمر لفت انتباه موقع «برايدبوك» المتخصص في تنظيم حفلات الزفاف، وقرر القائمون عليه مساعدة نيوال في العثور على الفستان، وعرضوا تقديم فستان زفاف بديل لمن يمتلك الفستان الأصلي.