اعتقلت سلطات تنزانيا مرشدا سياحيا ظهر في مقطع فيديو، وهو يترجم كلام سائحة أجنبية بشكل خاطئ ومحرف، من الإنجليزية إلى اللغة السواحلية.

وقال وزير السياحية التنزاني، جونان موغيمبي، إنه أعطى أوامره، باعتقال المرشد غير المؤهل، فور مشاهدته للفيديو الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت السائحة في الكلمة التي ترجمها المرشد التنزاني، إنها أعجبت بتنزانيا ووجدتها بلدا رائعا، كما أشادت بأهالي البلاد وطباعهم الاجتماعية.

لكن المترجم، قال بلغته المحلية إن السائحة مستاءة من التشكي الدائم للتنزانيين من المجاعة، رغم أن بإمكانهم أن يطبخوا الخضار المتوفرة لديهم ويأكلوها.

وأضاف المترجم أن السائحة توصي سكان المناطق النائية في تنزانيا بأن يكفوا عن الحلم بمجيء رئيس البلاد إلى مناطقهم كي يطبخ لهم الطعام.