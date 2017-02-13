قالت شركة الأدلة الجنائية الرقمية الروسية "إلكم سوفت" Elcomsoft بان الخدمات السحابية آيكلاود iCloud التابعة لشركة آبل تحتفظ بسجلات تصفح الإنترنت المحذوفة الخاصة بالمستخدمين، بما في ذلك السجلات التي يبلغ عمرها أكثر من سنة.

وأوضحت شركة الحماية الروسية أنها كانت قادرة على سحب سجلات التصفح التابعة لمتصفح سفاري من حسابات المستخدمين على آيكلاود، بما في ذلك تواريخ وأوقات زيارة الموقع ومتى تم حذف سجل التصفح. حسب ما نقل موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأشار فلاديمير كاتالوف الرئيس التنفيذي لشركة إلكم سوفت في تدوينة نشرها يوم أمس الخميس "في الحقيقة كنا قادرين على الوصول إلى السجلات التي يعود تاريخها إلى أكثر من سنة".

ويمكن للمستخدمين ضبط حسابهم على خدمة آيكلاود لكي يجري تخزين سجلات التصفح بحيث تكون متاحة لجميع أجهزة المستخدم المتصلة بالحساب، ووجدت الشركة ان آيكلاود لا يقوم بمحو سجلات التصفح التي قام المستخدم بحذفها بشكل فعلي، بل يعمد إلى الحفاظ عليها بشكل غير مرئي للمستخدم.

واكتشفت الشركة هذا الأمر من خلال منتجها المسمى Phone Breaker، وهي أداة تم تصميمها من أجل تبسيط عملية استخراج الملفات من حسابات آيكلاود، وقال فلاديمير إن الحفاظ على نسخة من سجلات تصفح المستخدم يعتبر أمراً لا يقدر بثمن بالنسبة للمراقبة والتحقيقات.

تجدر الإشارة إلى تمكن شركة إلكم سوفت سابقاً من اكتشاف قيام آبل بحفظ سجلات الاتصال الخاصة بالمستخدمين ضمن آيكلاود، بدون أن تقدم أي وسيلة واضحة لإيقاف المزامنة أو تشغيلها، وردت آبل أن وظيفة مزامنة الاتصال خاصتها مصممة من أجل راحة المستخدمين بحيث تسمح للعملاء بإعادة المكالمات الهاتفية من أي جهاز.