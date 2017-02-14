عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا مصورًا لأسرة وثقت ابنها بالجنازير؛ بسبب مرضه منذ 18 عامًا.

وقال والد الشاب «مصطفى» خلال التقرير المذاع على فضائية «دريم» في برنامج «العاشرة مساء»، إن نجله يعاني من مرض عصبي منذ 18 عامًا، وأنشأت له عشة فوق سطح المنزل ووثقته بالجنازير لمنعه من إزعاج الناس وحمايتهم منه.

وأضاف الأب أن ابنه لا يتحدث ولكنه يخرج أصوات فقط، ووالدته تخدمه وهو ولد طبيعي ولكن بعد 4 أشهر من والدته شعر بمرض وتم توقيع الكشف الطبي عليه فنصح الأطباء بخضوعه لعدد من جلسات الكهرباء التي أصابته بضمور في المخ والعضلات؛ بسبب شدتها ومنذ ذلك الحين وهو على حالته الحالية.