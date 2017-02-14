لم تشعر كلارا دولان البالغة من العمر 22 عاماً، بأي أعراض للحمل على مدار 9 أشهر إلى أن شعرت صباح أحد الأيام بآلام قوية وبدأت القصة!

وسرد موقع هافنتون بوست تفاصيل حكاية دولان التي ظنت عندما شعرت بآلام أنها أعراض الدورة الشهرية المعتادة، فذهبت إلى العمل، ومارست مهامها اليومية وظلت واقفة لمدة ساعتين. إلى أن شعرت دولان بعدم ارتياح وأن هناك شيئاً ما غير طبيعي، حتى تفاجأت بنزيفٍ شديد، إلى أن طلب الجيران سيارة الإسعاف، لكن الأمور سارت أسرع من المتوقع فبدأت تضع طفلتها بالفعل، لم تدرك الأمر إلا بعد أن صرخت جارتها قائلةً “يا إلهي.. إنه طفل!”.

دقائق قليلة ووضعت بعدها دولان طفلتها غير المتوقعة التي تزن أكثر من 3 كيلوغرامات. لم تشعر الشابة البريطانية بزيادة وزنها التي بلغت 13 كيلوغراماً، وأرجعت الزيادة إلى شعورها بالإحباط بعد انفصلت عن صديقها قبل 5 شهور. في البداية لم تصدقها أسرتها ولا صديقها، إلا أنهم ما لبثوا أن قدموا لها الدعم والمساعدة لطفلتها التي تبلغ من العمر شهرين اليوم كما جاء على الموقع. تسمّى هذه الحالة بـ “الحمل الخفي”، حيث لا تشعر المرأة بأعراض الحمل على الإطلاق، وهي حالة تصيب واحدة من بين 2500 امرأة.

حالات الحمل الخفي لا تعاني فيها المرأة من أي أعراض للحمل، حتى اختبار الحمل لا يعطي نتائج إيجابية، ولا تنقطع عنها الدورة الشهرية، ويرجع ذلك لخلل في الهرمونات لدى المرأة.