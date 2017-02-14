منذ أن أعلنت النجمة بيونسيه عن خبر حملها فى توأم، وظن جمهورها أنها ستلغى حفلها بالجرامى ولكن مع إصرار النجمة على تقديم العرض تساءل الجميع عن كيفية تحقيقها المعادلة الصعبة وهى الحفاظ على حملها وتقديم استعراض مبهر فى نفس الوقت؟.

واستطاعت النجمة تحقيق هذا التوازن بإلغاء فكرة الرقص الحيوى والحركات النارية على المسرح ولجأت إلى فكرة فنية تستعين من خلالها بالمؤثرات البصرية لتقديم عرض رائع أثار حماسة الجمهور بشدة، وبذلك حافظت على قوة العرض وفى نفس الوقت سلامة توأمها.

يشار إلى أن النجمة بيونسيه فازت بجائزة أفضل ألبوم معاصر عن ألبومها "Lemonade" وجائزة أفضل كليب عن أغنية "Formation".