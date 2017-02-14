رغم أن المخ البشري كان ولا يزال لغزاً يحير العلماء، إلا أن الدراسات ما زالت تتوالى لفهم هذا العضو الرئيسي في الجهاز العصبي لدى الإنسان، والذي يتحكم في جميع الأنشطة وردود الفعل والاستجابة والوظائف وكل ما يحدث في الجسم.

وفي خضم البحث المتوالي، توصلت الدراسات إلى 8 حقائق مثيرة للاهتمام عن الدماغ البشري وآلية عمله، حسب ما جاء في موقع “بولدسكاي” المعني بالصحة وهي كالآتي:

1- الشلل المؤقت عند الاستيقاظ من النوم



أحياناً يصاب البعض بحالة من الشلل المؤقت في الأطراف وعدم القدرة على تحريك اليدين أو الساقين، عند الاستيقاظ المفاجئ من النوم، ويحدث ذلك نادراً حيث يكون المخ في هذه الحالة بحاجة لبعض الوقت للخروج من حالة النوم إلى الوضع الطبيعي.



2- العقلانية والعاطفية

نتساءل أحياناً لماذا يتسم الرجال بالعقلانية، بينما يسيطر الجانب العاطفي على تصرفات كثير من النساء، ويرجع ذلك إلى استحواذ مجموعة من التراكيب تسمى الجهاز الحوفي، وهي المسؤولة عن العاطفة، على جزء كبير من الدماغ لدى النساء.

أما الرجال فيكون الفص السفلي لديهم أكبر وهو المسؤول عن التصرفات العقلانية.



3- معالجة المعلومات

يستخدم الرجال عموماً الجزء الأيسر من أدمغتهم لمعالجة البيانات والمعلومات، أما النساء فيستخدمن كلا الجانبين الأيمن والأيسر لإتمام هذه العملية.



4- الطعام

إذا ظننت يوماً أنه بإمكانك الإقلاع فجأة عن تناول الوجبات السريعة، فأنت مخطئ، لأن المخ يدمنها بشكل خطير رغم أضرارها الكبيرة وتأثيرها على معدل الذكاء، لذا ينصح بالإقلاع عنها تدريجياً واستبدالها بالأسماك الطازجة للحد من مخاطر الإصابة بالخرف.

5- الأكسجين

يستهلك الدماغ 20% من إجمالي نسبة الأكسجين التي يستنشقها الإنسان.



6- أجزاء الدماغ

يتكون العقل البشري من 3 أجزاء هي المخ، والمخيخ وجذع الدماغ. والمخ هو أكبر جزء من الدماغ ويشكل حوالي 85% من إجمالي وزن الدماغ، وهو مقسم إلى نصفين، واحد على كل جانب من الرأس وهو المسؤول عن أكثر العمليات العقلية والحسية تعقيدا، مثل الذكاء، والمنطق، والذاكرة، والعواطف، والرؤية، والقدرة على الشعور.

أما المخيخ هو جزء صغير ضمن الدماغ ويقع خلف المخ، ويتحكم في التوازن والثبات وتنسيق الحركة.

وأخيراً جذع الدماغ وهو جزء يربط نصفي الكرة الدماغية مع الحبل الشوكي، وهو مسؤول عن السيطرة على العديد من الوظائف البدنية الأساسية، مثل التنفس وضغط الدم وغيرها، الأمر الذي يجعل الإصابة في أي من هذه الأجزاء الثلاثة أمراً خطيراً قد يؤدي إلى الوفاة.



7- اللغة

خلصت دراسة حديثة إلى أن الأطفال الذين يتعلمون لغات جديدة قبل بلوغ الخامسة من العمر يتمتعون بمخ أفضل وذاكرة أقوى.



8- الفن والعمليات الحسابية

يتكون الدماغ البشري من فصين، الجزء الأيمن مسؤول عن الأفكار الإبداعية، أما الأفكار التحليلية والحسابية فهي مسؤولية الجزء الأيسر.

فإذا كنت لا تتقن الرياضيات والعمليات الحسابية، فلا تقلق. ربما النصف الأيمن من عقلك البشري أكثر نشاطاً، مقارنة بالنصف الأيسر الأمر الذي يجعلك مبدعاً في المجالات الفنية.