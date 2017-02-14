شارك 400 زوج وزوجة في حفل زفاف جماعي أقيم على شاطئ تاماريندو بمنتجع أكابولكو بولاية جيريرو المكسيكية، احتفالاً بعيد الحب أو "يوم القديس فالنتين".

ونظم حفل العرس الجماعي بناء على دعوة وجهتها بلدية المدينة المكسيكية، وأقيم الأحد قبل يومين من موعد الاحتفال بعيد الحب الذي يوافق الثلاثاء الـ14 من فبراير(شباط)، وحظي بدعم من إدرة السجل المدني.

وارتدت الزوجات ثياب الزفاف البيضاء الطويل منها والقصير، وتزينت أغلبهن بوشاح العروس التقليدي، فيما ارتدى الأزواج البذلات الكلاسيكية باللونين الأبيض والأسود.

وعقب حفل الزفاف الجماعي أقيمت مراسم زواج كاثوليكية، وذلك في إطار برنامج اجتماعي تدفع به الحكومة المحلية.